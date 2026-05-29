トリケミカル研究所 [東証Ｐ] が5月29日大引け後(15:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比51.5％増の24.8億円に拡大し、2-7月期(上期)計画の30.9億円に対する進捗率は80.4％に達し、5年平均の50.1％も上回った。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の26.1％→27.6％に上昇した。 株探ニュース