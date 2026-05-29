キタック [東証Ｓ] が5月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比13.1％増の2億3300万円に伸び、通期計画の2億5900万円に対する進捗率は90.0％に達し、4年平均の80.7％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常損益は2600万円の黒字(前年同期は4300万円の赤字)に浮上する計算になる