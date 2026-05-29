29日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数695、値下がり銘柄数693と、売り買いが拮抗した。 個別ではトライアイズ、ニッカトー、岡谷電機産業、ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎ、トーシンホールディングスがストップ高。北川精機、日本抵抗器製作所、大黒屋ホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、ＫＧ情報、ジӦ