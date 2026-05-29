29日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数296、値下がり銘柄数249と、値上がりが優勢だった。 個別ではジェイグループホールディングス、データセクション、ＢｌｕｅＭｅｍｅ、かっこ、キャスターがストップ高。ＨＰＣシステムズは一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス、データホライゾン、ＱＰＳホールディングス、Ｒｉｄｇｅ－ｉ、ＳＱＵＥ