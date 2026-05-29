29日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比3.2％減の4637億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.3％減の3640億円だった。 個別ではステート・ストリートＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） 、ＮＺＡＭＴＯＰＩＸ 、グローバルＸグローバルリーダーズ－日本