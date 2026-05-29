旭川市で2024年、女子高校生を橋から転落させ、殺害した罪などに問われている女の裁判で、5月29日午後被告人質問が始まり、女は事件の前、女子高校生の態度について「イライラしていた」などと話しました。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で、留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。裁判は5日目