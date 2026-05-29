◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー阪神（5月29日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト3位ルーキーの山城京平投手が、5回71球を投げ、1失点でマウンドを降りました。4月22日以来、3度目の2軍での先発。2回に阪神の佐野大陽選手にホームランを献上するも、その後はしっかりゾーンに投げ込み、阪神打線を2安打に抑えました。「久しぶりの先発で、試合の中で修正しながら粘り強く投げられた。テーマにしていたゾーン内で