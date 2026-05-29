総務省は29日、令和7年国勢調査の人口速報集計を発表しました 。全国の人口は1億2305万人となり、5年前の調査から約309万7000人減少しました 。 【あなたの地域は？】大阪府の詳細を見る人口が増えた市↑減った市↓ ◆関西でも人口減少進む兵庫は全国で3番目の減少数 関西の2府4県でも、すべての府県で人口が減少していることがわかりました 。 ▽2府4県の人口減少数（2020年～2025年）減少順兵庫県14万1177