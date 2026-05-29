三菱自動車工業はかつて「パリ・ダカールラリー」で優勝するなど好成績を残したSUVの「パジェロ」をこの秋、7年ぶりに復活させると発表しました。三菱自動車加藤隆雄CEO「三菱自動車らしさを詰め込んだフラッグシップ商品として、この秋に新型クロスカントリーSUVを投入します。車名はもちろん『パジェロ』です」三菱自動車は、今年の秋に新型「パジェロ」を7年ぶりに復活させると発表しました。パジェロは1982年に初代モデルが