お笑いグループ「ダチョウ倶楽部」が29日までにオフィシャルインスタグラムを更新。お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）からダチョウ倶楽部への粋なプレゼントを明かし、反響を集めている。「ダチョウ倶楽部&粗品さん」とつづり、3人でお決まりのギャグ「ヤー！！」を決めるショットを公開。肥後克広はハット、寺門ジモンはサングラスを付けている。「実は、粗品さんからダチョウ倶楽部にプレゼント頂きました！」と