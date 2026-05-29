公開手配された益田和彦容疑者（栃木県警提供）栃木県上三川町の強盗殺人事件で、下野署捜査本部は29日、事件を主導したとして、強盗殺人容疑で逮捕状を取っている住所、職業不詳益田和彦容疑者（48）を公開手配した。事件後に出国し、中国経由で東南アジアに向かった可能性がある。海外当局と協力して捜査する。益田容疑者は秘匿性の高い通信アプリを使い、指示役とされる竹前海斗容疑者（28）ら＝強盗殺人容疑で逮捕＝に指示