衆院選の「1票の格差」訴訟の判決を受け、名古屋高裁前で「ガリレオ判決」などと書かれた紙を掲げる原告側の升永英俊弁護士（右から2人目）ら＝29日午後最大2.10倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された2月の衆院選は、投票価値の平等を求める憲法に反するとして、愛知、岐阜、三重3県と北海道の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁と札幌高裁は29日、いずれも「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁