お笑い芸人・小籔千豊が主催する「音楽と笑いとゲームの融合」をテーマにしたフェス「ＫＯＹＡＢＵＳＯＮＩＣ２０２６」（９月２１〜２３日、大阪・インテックス大阪）の第１弾出演者が２９日、発表された。“コヤソニ”は２００８年に誕生した恒例イベント。今回はアーティストとして、新しい学校のリーダーズ、サンボマスターをはじめ、くまま、ＺｉＤｏｌ、吉本新喜劇ィズなどの芸人アーティスト出演も決定。芸人では、