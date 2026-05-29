サッカー日本代表は29日、千葉市内で全体練習を行い、冒頭15分間を報道陣に公開した。GK鈴木彩艶（パルマ）、MF久保建英（Rソシエダード）、FW後藤啓介（シントトロイデン）ら10選手がこの日から新たに合流し、31日壮行試合アイスランド戦に臨む全26選手がそろった。27日に欧州カンファレンスリーグ決勝を戦ったMF鎌田大地（クリスタルパレス）はアイスランド戦後にチームに合流する。GK鈴木彩はアイスランドをW杯1次リーグ