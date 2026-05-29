業務を委託したフリーランスへの報酬を減額していたなどとして、公正取引委員会は２９日、資料作成代行サービス業「タイムウィッチ」（東京）のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。発表によると、同社は２０２４年１１月〜２５年９月、顧客から請け負った資料作成業務などを国内外のフリーランス計２３６人に委託した際、支払い期日など一部の取引条件を明示していなかった。うち１６０