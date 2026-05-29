サッカーＷ杯開幕を前に、２８日に東京都内で、サッカー日本代表の魅力と熱狂を体験できる「ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ３ＤＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ」のオープニングイベントが行われ、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが出席した。イベントＭＣを、サッカーＷ杯番組でおなじみのジョン・カビラ（６７）が務め、久々にイベントの場に姿をみせた。変わらない若々しさで、２０年前の写真と比較しても、ほぼ不変の驚きの姿だっ