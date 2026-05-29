歌手鈴木愛理（32）が、28日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。“サプライズテクニック”を明かし、共演陣から絶賛された。この日のテーマは「サプライズ」。ゲストのTravis Japan松倉海斗は「誕生日をサプライズしました」と自身の経験を明かし、「友達が靴が欲しいと言ったので。欲しい靴をストレートに聞いたらサプライズにならないので、こっそりしれっとサイズとか聞いたりして…