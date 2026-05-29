ファミリーマートが、プライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から手頃な価格で本格的な味わいを楽しめる"ベストイレブン"を発表。スポーツ観戦が盛り上がるこの時期にあわせ、サッカー好きの同社ブランド担当者が厳選11品をサッカー用語にたとえながら紹介している。今回は、「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」(321円)。「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば」(321円)「元祖スタミナ