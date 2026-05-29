NECは5月28日、みずほフィナンシャルグループ(みずほ)とともに、AIエージェントが自律的に金融サービスを利用する「Agentic Finance」時代の到来を見据え、新たな認証基盤「KYA」(Know Your Agent、AIエージェント認証基盤)の構築に向けた共同実証実験を2026年6月より開始すると発表した。AIエージェント自身の身元や権限を検証する仕組みを構築するという。NECとみずほフィナンシャルグループ ロゴ○Agentic FinanceとはAgentic F