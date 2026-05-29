仙台放送・フジテレビ系バラエティ特番『全力おたすけバラエティ かのおが便利軒』(6月7日16:05〜)の制作発表会見が29日、都内で行われ、パンサーの尾形貴弘と狩野英孝が出席した。狩野英孝(左)とパンサー・尾形貴弘2018年にスタートした同番組は、宮城県出身の尾形と狩野が“東北のアニキ”として依頼人の悩みを全力で解決するバラエティ。全国放送は今回で3年連続3回目となる。狩野は「3回も全国枠を僕らに任せていただいている