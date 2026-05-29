◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）広島のサンドロ・ファビアン外野手が１軍に合流した。来日２年目の助っ人は４月２４日に打撃不振で登録抹消。一時は３軍調整もしながら浮上のきっかけを模索していた。２軍では打率２割だが。直近４戦は１４打数６安打と調子を上げていた。チームは２０１４年以来、１２年ぶりの交流戦３連敗スタート。ＤＨ制が採用される敵地でのカード