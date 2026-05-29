女優の田畑智子が２９日、都内で行われた舞台「成瀬は天下を取りにいく」（７月４日〜１２日まで東京・サンシャイン劇場ほか）の記者会見に出席した。２０２４年に本屋大賞など数多くの文学賞を受賞し、シリーズ累計２１０万部を突破した大人気小説が舞台化。主人公・成瀬あかりの母、美喜子を演じる田畑は原作のファンだといい「まさか出させていただけるとは思っていなかった」と感激。京都出身の田畑は、同作の舞台・滋賀県