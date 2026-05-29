◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第１戦１―２位決定戦神戸―鹿島（３０日・ノエビアスタジアム神戸）西１位の神戸は２９日、神戸市内でのチーム練習後、ミヒャエル・スキッベ監督と元日本代表ＦＷ大迫勇也がオンラインで会見し、東１位の鹿島攻略へホームでの先勝を見据えた。昨季は広島を率いてルヴァン杯を制したスキッベ監督は、昨季Ｊ１優勝監督でもある敵将の鹿島・鬼木達監督との対戦を歓迎。「素