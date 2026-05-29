◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第２日（２９日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）ルーキーの肥後莉音（ひご・りおん）が、５バーディー、３ボギーの６９で回り、通算２アンダーとして、第１日の３３位から肥後がホールアウトした時点で７位に急浮上した。昨年にプロテストに合格し、今季からツアーに本格参戦。今季ここまで１０試合で予選通過は１度だけと苦しんでいたが、強風が吹