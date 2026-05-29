巨人の宮原駿介投手（２３）が２９日、２軍に合流した。宮原は５日に今季１軍初昇格。１３日の広島戦（福井）では１／３を投げ、坂本の逆転サヨナラ３ランでプロ初勝利を挙げていた。５試合に登板し、防御率２・０８だった。なお、この日から同じく左腕でリリーフ登板見込みの森田駿哉が１軍に合流している。