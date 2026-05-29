北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２９日、千葉市内で国内合宿４日目となるトレーニングを行い、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向けて大部分を非公開にして調整した。＊＊＊これまでの３日間の練習は公開で行われ、多くのファン・サポーターが駆けつけたが、この日から非公開での練習がスタートした。新たにＭＦ久保建英、ＭＦ伊東純也、ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ谷口彰悟、