野球殿堂博物館（東京ドーム併設）では、２０２５年６月３日に亡くなった長嶋茂雄氏（１９８８年野球殿堂入り）の一周忌特別展示を、６月２日から７日まで開催する。通常展示されている「天覧試合ホームランバット」「現役時代着用ユニホーム」に加え、期間中は「国民栄誉賞記念品（金バット）、記念楯、表彰状」「国民栄誉賞表彰後の始球式での着用ユニホーム、帽子」「アテネ五輪長嶋ＪＡＰＡＮ記念リング」「長嶋茂雄終身名