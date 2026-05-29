「Team Cam」が公開サッカー日本代表は、来月11日に開幕する北中米ワールドカップに向け、国内合宿を行っている。日本サッカー協会公式YouTubeチャンネルでは、代表チームに密着する「Team Cam」が公開。4年前のカタール大会から変化したある光景に、ファンから熱い眼差しが注がれた。「Team Cam」の最新回では「アイスランド戦に向けトレーニングを開始」と題し、26分超の密着映像を公開。代表メンバーが宿舎に続々と到着する様