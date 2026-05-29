６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２９日、千葉市内で合宿４日目の練習に臨んだ。冒頭のみ報道陣に公開され、２度目のＷ杯に臨むＭＦ久保建英がこの日から合流した。＊＊＊練習前には、集英社が連載する人気漫画「ＯＮＥＰＩＥＣＥ（ワンピース）」とのコラボを記念して、「青の麦わら帽子」贈呈式が行われた。久保にとっては好きな漫画の一つということもあり、この日の練習後には「ワンピース、好きですね