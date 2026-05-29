人気ドラマ「フレンズ」などで知られた米俳優マシュー・ペリーさんの元秘書ケネス・イワマサに対し、致死的なケタミン投与に関与したとして、禁錮3年5カ月の実刑判決が言い渡された。判決には2年間の保護観察と1万ドル（約150万円）の罰金も含まれる。 【写真】裁判所に姿を見せたケネス・イワマサ イワマサは医療資格を持たないにもかかわらず、死の直前3日間に1日6～8回薬物を注射していた。2023年10月2