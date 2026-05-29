警察によりますと、29日午後1時ごろ、九州道下りの古賀サービスエリアと古賀インターチェンジの間で「玉突き事故が起きた」と、事故の当事者から110番通報がありました。乗用車やトラックなど7台が絡む事故が発生し、3人が救急搬送され、うち1人が重傷だということです。この事故の影響で、九州道下りは午後1時50分ごろから、八幡インターチェンジと古賀インターチェンジの間で通行止めとなっています。