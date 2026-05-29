J・D・バンス米副大統領がイランとの核交渉の進展について前向きな評価を出し、暫定合意の可能性に期待感を表した。28日（現地時間）のCNNによると、バンス副大統領はメリーランド州アンドルーズ基地で記者団に対し「現在までイランは交渉に誠実に臨んでいると判断している」とし「交渉の行方をかなり前向きに見ている」と明らかにした。また、現在は高濃縮ウランの備蓄分処理やウラン濃縮活動の制限など、核心的な争点を中心に議