長野市消防局によりますと、29日午後2時14分ごろ、長野市桜枝町で「都市ガスの工事中に作業員の意識がなくなった」と通報がありました。現場では当時、作業員２人が深さ約50センチの穴の中でガスの配管工事をしていて、何らかの原因で配管が壊れたということです。消防によりますと、50代とみられる男性作業員１人が市内の病院に運ばれました。男性はガスを吸ったとみられ、搬送時、意識がない状態でした。ガスは現在、止まってい