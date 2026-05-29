記事ポイント亀の井ホテル 赤穂がリニューアル1周年を記念した特別宿泊プランを2026年6月1日〜8月31日に販売夕食に「祝い鯛塩釜焼」など全9品の創作会席、オリジナル乾杯ドリンクとカクテル3種が付く塩・ヨガマット・天体望遠鏡・謎解きイベントなど11種の無料おもてなしが全宿泊者に提供される 兵庫県赤穂市の海沿いに立つ温泉リゾート、亀の井ホテル 赤穂がリニューアルオープン1周年を迎えます。2026年6月1日から8月31日ま