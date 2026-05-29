羽田空港から出発した日本航空の便に、タイヤのトラブルが見つかりました。この影響で、羽田空港と緊急着陸した成田空港で一部の滑走路が閉鎖されています。【映像】成田空港に緊急着陸した日本航空の便午前10時すぎ、羽田発・鹿児島行きの日本航空の便が急きょ折り返し、正午ごろ、成田空港に緊急着陸しました。日本航空によりますと、機体とタイヤ部分をつなぐ足の部分の部品に不具合が出て、離陸の際にタイヤがパンクした