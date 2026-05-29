「１票の格差」が最大２・１０倍だった２月の衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、札幌高裁（小河原寧裁判長）は２９日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。２月の衆院選をめぐっては、二つの弁護士グループが全国８高裁・６支部に同種訴訟を起こしている。