28日、メキシコ北西部ティフアナで記者会見するイランのパサンディデ駐メキシコ大使（ロイター＝共同）【モンテレイ（メキシコ北部）共同】イランのパサンディデ駐メキシコ大使は28日、6月11日開幕のサッカーW杯北中米3カ国大会を巡り、米国がイラン代表にビザを発給する見通しが立っていないと述べ、トランプ米政権の対応を批判した。メキシコ北西部ティフアナで記者会見した。スペイン通信などが報じた。イラン代表の1次リー