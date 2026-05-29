全国各地でクマの被害が相次ぐ中、政府は注意を促す子供向けの動画を公開しました。動画はおよそ1分半で、文部科学省のYouTubeできょう配信されました。【映像】相次ぐ被害で子供向けの“クマ”対策動画学校の「1人1台端末」などで児童や生徒に見てもらうことを想定しています。クマがよく出没する場所を前もって確認することや、友達と話しながら通学し、ヒトがいることをクマに気付いてもらうこと、クマを見つけたら静かに