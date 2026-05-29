ファジアーノ岡山は29日、24日に本拠地『JFE晴れの国スタジアム』で開催された明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第18節 セレッソ大阪戦にて、来場者による応援の強要・威圧行為があったことをクラブ公式サイト上で報告した。岡山のクラブ公式サイトは「この行為は、Jリーグ統一禁止事項に定められている禁止行為であるため、違反者に対して以下の処分を決定いたしました」とし、次のように処分内容を発表している