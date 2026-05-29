『かっぱ寿司』が、韓国発の人気キャラクターブランド『ブランチブラザー』とコラボレーション。かっぱ寿司アプリ会員限定で、「オリジナルA5ノート」全4種のプレゼントキャンペーンを、2026年5月28日から実施する。韓国発の“ゆるかわ”キャラ！きょとん顔が可愛いトーストやダックたち『ブランチブラザー』は、何気ない日々のなかで、1杯のコーヒーを飲んでほっと一息つくような、そんな小さな幸せを届ける韓国発のキャラクタ