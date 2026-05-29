イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードがレンタル先のバルセロナに残留する可能性は依然として残されているようだ。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。マンチェスター・ユナイテッドで生え抜きの10番として活躍していたラッシュフォードだが、ルベン・アモリム前監督の構想から外れ、昨シーズン後半はアストン・ヴィラへレンタル移籍。昨年夏にはバルセロナへ買い取りオプション付きレンタルで加