フランスの古豪マルセイユは現地５月28日、2026-27シーズンに着用する新ホームユニホームを発表した。サプライヤーはプーマ。マルセイユの公式サイトによれば、今回のホームユニはホワイトを基調とし、襟と袖口にマルセイユ・ブルーとマルセイユ・ゴールドのアクセントを施している。襟の後ろには、歴史的なスローガン「Droit Au But（ゴールへ一直線）」がゴールドで刻まれ、創設以来マルセイユを象徴してきたアイデンティ