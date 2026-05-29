マンチェスター・ユナイテッドは、イギリスの大手ベッティング企業『Betway』と年間2,000万ポンド（約42.8億円）にもおよぶトレーニングウェア契約を締結した。だが、契約初年度における収益の大半はルベン・アモリム監督解任による莫大な補償費用に充てられることになる模様だ。現地時間28日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。『Betway』と過去最高額の契約を締結したマンチェスター・Uだが、その収益がそのまま懐に