2026年５月29日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が同31日のアイスランド戦に向けて千葉県内で全体練習を実施。鎌田大地を除くW杯メンバー25人と、追加招集の吉田麻也を合わせた計26人で全体練習を行なった。この日から合流したひとりが、21歳のアタッカー、塩貝健人だ。今年３月の英国遠征で初招集されると、A代表デビュー戦となったスコットランド戦（３月28日）で伊東純也の決勝ゴールをいきなりアシストするなどして戦