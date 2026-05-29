2020年に「ミス東大グランプリ」に輝いたタレントの神谷明采さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。発言に賛否の声が集まっています。【写真】「マンジャロを使わずに5キロ痩せました」「無駄な煽りは品がないですよ」神谷さんは「私は教養と自制心があるのでマンジャロを使わずに5キロ痩せました」とつづり、1枚の写真を投稿。黒い水着姿で海上のボードに座る後ろ姿で、ダイエットに成功した美しいシルエットを披露してい