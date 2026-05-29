総務省は29日、令和7年国勢調査の人口速報集計を発表しました 。 【ほかの地域は?】関西2府4県すべてで人口減少↓ 全国の人口は1億2305万人となり5年前の調査から約309万7000人減少しました 。 関西の2府4県でも、すべての府県で人口が減少していることがわかりました 。 【上位5市町村】（増加した順）大阪市: +56,212人吹田市: +8,936人箕面市: +3,718人豊中市: +2,921人島本町: +690人 【下位5市町村】（減少した順）堺市: