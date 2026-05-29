総合格闘技『UFCファイトナイト・マカオ』（30日、マカオ・ギャラクシー・アリーナ）に出場する朝倉海（32＝JAPAN TOP TEAM）が29日、自身のインスタグラムを更新。対戦相手のキャメロン・スモザーマンとのフェイスオフ動画を公開した。同日に行われた公式計量では、朝倉が135.5ポンド（約61.46キロ）でクリア。無駄な脂肪を削ぎ落としたシャープな肉体で、順調な仕上がりを印象づけた。【動画】朝倉海、UFC連敗からの再起に密着