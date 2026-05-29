総務省は29日、令和7年国勢調査の人口速報集計を発表しました 。 全国の人口は1億2305万人となり5年前の調査から約309万7000人減少しました 。 関西の2府4県でも、すべての府県で人口が減少していることがわかりました 。 和歌山県で人口が増加したのは以下の日高町のみでした。 【上位1位】日高町: +3人 【下位9位】（減少数の多い順）和歌山市: -14,782人田辺市: -5,554人海南市: -4,464人橋本市: -3,998人有田市: -3,504人