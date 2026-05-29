NPB(日本野球機構)は29日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第5回中間発表を行いました。各部門のトップにそれぞれ変動はなし。10万票を超えはセ・リーグの選手のみで生まれており、両リーグトップの得票数は、外野手部門・森下翔太選手(阪神)です。次いで2位が三塁手部門の佐藤輝明選手(阪神)。3位が、今回の発表で10万票を超えた一塁手部門の大山悠輔選手(阪神)です。ファン投票は6月28日が投票