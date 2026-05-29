総務省は29日、令和7年国勢調査の人口速報集計を発表しました 。 【ほかの地域は？】関西2府4県すべてで人口減少↓ 全国の人口は1億2305万人となり、5年前の調査から約309万7000人減少しました 。 関西の2府4県でも、すべての府県で人口が減少していることがわかりました 。 兵庫県で人口が増加したのは以下の明石市のみでした。 【上位1位】明石市: +3,442人 【下位9位】（減少数の多い順）神戸市: -27,522人姫路市: -12,